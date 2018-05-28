Barrett Jackson zum Dritten!Jetzt kostenlos streamen
Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 28.05.2018: Barrett Jackson zum Dritten!
45 Min.Folge vom 28.05.2018Ab 12
300 000 Besucher und 5100 registrierte Bieter: Die Barrett-Jackson-Auktion in Scottsdale, Arizona, ist ein Spektakel der Superlative. Auf dem 19 Hektar großen Gelände wechseln Fahrzeuge aller Preis- und Leistungsklassen den Besitzer - vom Hot-Rod über das Muscle-Car bis zum Rennwagen. Karl Geiger hält auf dem Megaevent Ausschau nach Kultkarossen für den Showroom in München, aber die Konkurrenz reist ebenfalls mit dicker Brieftasche an. Kann der Automobilexperte seine Wunschkandidaten trotzdem nach Deutschland holen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.