Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 04.06.2018: Auf Tuchfühlung mit Shelby
45 Min.Folge vom 04.06.2018Ab 12
Ein Shelby Mustang GT 350 von der „Original Venice Crew“: Kfz-Experte Karl Geiger macht an der Westküste Jagd auf eine Auto-Legende. Dort bauen ehemalige Mitarbeiter des Sportwagenherstellers „American Shelby“ ein Pony-Car mit glorreicher Vergangenheit. Die Neuauflage des Klassikers aus dem Jahr 1965 ist auf 36 Exemplare limitiert, deshalb muss der Profihändler schnell handeln: Ein Remake soll für 250 000 Dollar nach Deutschland wandern. Aber vorher gibt Karl dem Rennpferd bei einer Testfahrt auf dem Willow Springs Raceway die Sporen.
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
