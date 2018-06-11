Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 11.06.2018: Karl in Kolumbien
45 Min.Folge vom 11.06.2018Ab 12
Durchschnittsautos zu Wucherpreisen: Karl Geigers Shopping-Tour in den USA verlief nicht so erfolgreich, wie erhofft. Deshalb will sich der „Boss of Big Blocks“ in anderen Gefilden nach spektakulären Classic Cars umsehen. In dieser Folge bricht der Münchner Kfz-Experte nach Kolumbien auf, denn in den Hinterhöfen der Millionenmetropole Bogota locken vielversprechende Schätze auf vier Rädern - vom Dodge Power Wagon über den Packard bis zum Cadillac. Hat Karl beim Verhandeln in Südamerika ein glückliches Händchen?
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
