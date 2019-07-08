Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Geiger - Boss Of Big Blocks

Shopping in Peterslahr

DMAX
Folge vom 08.07.2019
Shopping in Peterslahr

Shopping in PeterslahrJetzt kostenlos streamen

Der Geiger - Boss Of Big Blocks

Folge vom 08.07.2019: Shopping in Peterslahr

44 Min.
Ab 12

Karl Geiger startet eine Shopping-Tour quer durch Deutschland. Der US-Car-Experte soll für einen Kunden einen Hummer H1 und einen Pick-up ausfindig machen. Darüber hinaus sucht der frisch gebackene Indian-Händler nach einem standesgemäßen Vehikel, mit dem er seine Motorräder transportieren kann. Erste Anlaufstation ist ein Oldtimer-Händler. In den riesigen Hallen mit mehr als 350 Fahrzeugen wird Karls Jagdinstinkt geweckt. Und amerikanische Geländewagen findet auf dem Firmengelände von „Morlock Motors“ - bei Michael Manousakis und den „Steel Buddies“?

