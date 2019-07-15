Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 15.07.2019: Der schnellste SUV der Welt
45 Min.Folge vom 15.07.2019Ab 12
Karl Geiger hat eine verrückte Idee ausgeheckt. Der US-Car-Experte will mit seinem Team den schnellsten Geländewagen der Welt bauen und damit einen namhaften Hersteller vom Thron stoßen. Die Bestmarke hält der Lamborghini Urus mit einer Geschwindigkeit von 305 km/h. Können Karl und seine Mechaniker diese Leistung mit einem Trackhawk Jeep toppen? Tuning-Chef Michi soll aus dem Wagen 850 PS rauskitzeln. Bei der „Retro Classics“-Messe in Stuttgart wollen die Kfz-Freaks ebenfalls groß auftrumpfen - mit einer 16 Quadratmeter großen Tankstelle als Messestand.
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
12
