Der Geiger - Boss Of Big Blocks

DMAXFolge vom 21.12.2020
44 Min.Folge vom 21.12.2020Ab 12

Sie teilen die Leidenschaft für coole Ami-Schlitten: Karl Geiger stattet in Hamburg dem norddeutschen US-Car-Experten Klaus Borrmann einen Besuch ab. In dieser Folge streckt der „Boss of Big Blocks“ seine Fühler zudem nach einem Hummer aus. Der Münchner PS-Profi testet das Vehikel auf Herz und Nieren. Und Karl Geigers nagelneue Corvette C8 muss sich gegen einen 400 000 Euro teuren Lamborghini Aventador behaupten. Das amerikanische Kraftpaket mit V8-Motor oder der italienische Supersportler? Welches Fahrzeug hat beim direkten Vergleich die Nase vorn?

