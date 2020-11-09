Der Geiger - Boss Of Big Blocks
Folge vom 09.11.2020: Die Grüne Hölle
44 Min.Folge vom 09.11.2020Ab 12
Berühmt, berüchtigt, gefürchtet: Der Nürburgring zählt zu den anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt. Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jackie Stewart verlieh der legendären Nordschleife einst den Beinamen die „grüne Hölle“. Karl Geiger und sein Team testen in der Eifel eine Viper und eine Corvette. Die Fahrzeuge sollen dort die Bestzeit für US-Cars mit Straßenzulassung knacken. In der Werkstatt in München schrauben die Auto-Cracks anschließend an einem Tomaso Pantera 351 GTS und an einem Ford GT, den der „Boss of Big Blocks“ in Einzelteilen ergattert hat.
