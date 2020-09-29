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Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas

Folge 6

DMAXFolge vom 29.09.2020
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Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas

Folge vom 29.09.2020: Folge 6

44 Min.Folge vom 29.09.2020Ab 12

Der Tag beginnt für Manfred Gilow mit einem Auswärtstermin. Die Kirche hat Polizeibeamte eingeladen, um deren unermüdlichen Einsatz zu würdigen. Denn die Cops dürfen auch dann nicht weglaufen, wenn es brenzlig wird. Und beinahe täglich wird in Texas ein Officer im Dienst verletzt. Als Dankeschön gibt es statt Orden zwar nur ein Glas selbst gemachte Marmelade, aber der deutsche Auswanderer freut sich über jede Anerkennung. Beim „Noodling“ sind anschließend starke Nerven gefragt - diese Art des Fischfangs hat in den Südstaaten eine lange Tradition.

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