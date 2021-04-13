Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas
Folge vom 13.04.2021: Folge 2
44 Min.Folge vom 13.04.2021Ab 12
Ein Passant hat in der Blackbourn Street ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet. In dem Pick-up schlafen zwei bewaffnete Männer. Deshalb geht Manfred Gilow in der texanischen Kleinstadt Hawkins kein Risiko ein. Der Chief of Police fordert über Funk Verstärkung an, bevor er sich dem Truck nähert. Danach entschärft der „Germinator“ einen Sorgerechtsstreit. Der Gesetzeshüter stellt sicher, dass die Lage nicht eskaliert. Und Officer Eric Tuma kontrolliert am Ortseingang den Verkehr. Die erste Temposünderin lässt in der Nachtschicht nicht lange auf sich warten.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.