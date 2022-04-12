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Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas

Episode 7

DMAXFolge vom 12.04.2022
Episode 7

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Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas

Folge vom 12.04.2022: Episode 7

44 Min.Folge vom 12.04.2022Ab 12

Es ist im US-Bundesstaat Texas nicht generell verboten, auf dem Highway Fahrrad zu fahren. Aber man darf dabei keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährden. Und sich Anweisungen der Polizei zu widersetzen, ist ebenfalls nicht ratsam. Manfred Gilow versucht beruhigend auf den Mann einzuwirken, doch seine Worte finden keinen Anklang. Deshalb kommt auf der Hauptstraße der Taser zum Einsatz. Und die Cops sind in der Kleinstadt noch immer einem Geldfälscher auf der Spur. Können der „Germinator“ und seine Kollegen den Betrüger in dieser Folge dingfest machen?

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