Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas
Folge vom 15.08.2023: Episode 1
45 Min.Folge vom 15.08.2023Ab 12
Ein tropischer Wirbelsturm hat in Manfred Gilows neuer Heimat Florida ganze Landstriche verwüstet. Der Hurrikan „Ian“ sorgte an der Westküste des Bundesstaates für meterhohe Überschwemmungen und verursachte dort schwere Schäden. Viele Häuser liegen in Schutt und Asche. Die Not der Menschen lässt den „Germinator“ nicht kalt. In der betroffenen Region werden freiwillige Helfer gesucht, die beim Wiederaufbau der Infrastruktur tatkräftig mit anpacken. Deshalb bricht der deutsche Auswanderer mit seiner Freundin Janet und seinem Freund David nach Fort Myers auf.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.