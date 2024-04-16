Der Germinator - Ein deutscher Cop in Texas
Folge vom 16.04.2024: Episode 5
44 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 12
Beim „Punkin Chunkin“-Festival präsentieren die Bewohnerinnen und Bewohner von Estancia in New Mexico selbst gebaute Kanonen. Mit den Apparaturen veranstalten sie ein Kürbiswettschießen. Vor dem Event werden in der Stadt einige Straßen gesperrt. Und die Polizei ist natürlich auch präsent. Manfred Gilow und sein Schützling David begleiten die Parade mit ihren Streifenwagen. Und danach heißt es Abschied nehmen. Der „Germinator“ bricht nach Española auf. Der deutsche Auswanderer wird im Rio Arriba County das Team von Sheriff Billy Merrifield unterstützen.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.