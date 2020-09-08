Der Germinator
Folge vom 08.09.2020: Folge 3
44 Min.Folge vom 08.09.2020Ab 12
Rücksichtsloses Fahren und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz: Der Fahrer eines Kühllasters verstrickt sich in Hawkins bei einer Polizeikontrolle in Widersprüche. Sein Verhalten wirkt verdächtig, deshalb klicken in der texanischen Kleinstadt die Handschellen. In dieser Folge werden die Beamten des Police Departments außerdem zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Manfred Gilow streift sich mitten in der Nacht die Uniform über, denn ein Kleinwagen ist mit einem Lkw zusammengestoßen. In einem Vehikel sind offenbar verletzte Personen eingeschlossen.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.