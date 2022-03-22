Der Germinator
Folge vom 22.03.2022: Episode 4
44 Min.Folge vom 22.03.2022Ab 12
Eine Frau hat den Notruf gewählt, weil sie sich bedroht fühlt. Deshalb fahren Manfred Gilow und sein Kollege Eric mit dem Streifenwagen vor. Die Adresse ist den Beamten wohlbekannt - wegen Bagatellen wie Ruhestörung, aber auch wegen Drogendelikten. In diesem Fall scheint es sich aber um einen falschen Alarm zu handeln. Nach einem Verkehrsunfall wirkt der Chief of Police anschließend beruhigend auf eine verletzte Pkw-Fahrerin ein. Und bei einem Paar, das sein vermülltes Grundstück nicht aufräumt, stößt die Geduld des „Germinators“ an ihre Grenzen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.