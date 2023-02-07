Der Germinator
Folge vom 07.02.2023: Episode 2
45 Min.Folge vom 07.02.2023Ab 12
Manfred Gilow überprüft alle ausgestellten Strafzettel auf Formfehler. Wenn alles seine Richtigkeit hat, bringt er sie ins Rathaus zur Bußgeldstelle. So kommt in Hawkins jeden Monat eine stattliche Summe Geld zusammen. Ein bisschen Verwaltungsarbeit und einige Verkehrsdelikte: Es hätte ein ganz normaler Tag werden können in der texanischen Kleinstadt. Aber es kommt ganz anders. Als sich Officer Adam Newell für seine Schicht bereit macht, ahnt er noch nicht, dass sich ein Polizeieinsatz auf dem Highway zu einem folgenschweren Albtraum entwickeln wird.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.