Der Germinator
Folge vom 14.02.2023: Episode 3
45 Min.Folge vom 14.02.2023Ab 12
In dieser Folge bekommt es der Chief of Police in der texanischen Kleinstadt Hawkins mit einem alten Bekannten zu tun. William hat keinen festen Wohnsitz, deshalb schläft er in seinem Auto oder im Park. Und er raucht Crystal Meth. Das macht ihn mitunter unberechenbar. Manfred Gilow könnte den Mann wegen Drogenbesitz und Hausfriedensbruch verhaften, aber er entscheidet sich für eine andere Lösung. Geht William auf das Angebot ein? Und bei einem Pkw wurden mit einem Hammer die Scheiben eingeschlagen. Der Polizeichef versucht die Hintergründe aufzuklären.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.