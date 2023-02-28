Der Germinator
Folge vom 28.02.2023: Episode 5
45 Min.Folge vom 28.02.2023Ab 12
Der Chief of Police fährt in Hawkins zu einer Zwangsräumung, um sich zu vergewissern, dass dort alles nach Plan läuft. Die betroffene Familie muss bis Mitternacht ihr gesamtes Hab und Gut zusammenpacken. An der Route 80 stoppt Manfred Gilow anschließend eine Verkehrsteilnehmerin, die fast 30 Stundenkilometer zu schnell fährt. Und nach Feierabend wartet auf den Gesetzeshüter in Texas ein echtes Highlight. Der deutsche Auswanderer besucht mit seiner Frau Janet ein Rodeo. Dafür hat sich Manfred extra neue Stiefel und einen schnittigen Cowboyhut zugelegt.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.