Der Germinator
Folge vom 21.03.2023: Episode 8
45 Min.Folge vom 21.03.2023Ab 12
Der neue Streifenwagen war nicht das einzige Streitthema zwischen Manfred Gilow und der Bürgermeisterin. Die längst fällige Lohnerhöhung für sein Team wurde von der neuen Amtsinhaberin ebenfalls abgelehnt. Deshalb hat der deutsche Auswanderer seinen Job als Polizeichef in Hawkins gekündigt. Die Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen, aber der „Germinator“ bleibt sich auch in dieser Situation treu. Der Chief of Police tauscht seine Dienstmarke gegen einen Hochsee-Angelschein in Florida ein. Doch in seinem neuen Leben muss Manfred Gilow erst ankommen.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.