Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Germinator

Episode 1

DMAXFolge vom 15.08.2023
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Der Germinator

Folge vom 15.08.2023: Episode 1

45 Min.Folge vom 15.08.2023Ab 12

Ein tropischer Wirbelsturm hat in Manfred Gilows neuer Heimat Florida ganze Landstriche verwüstet. Der Hurrikan „Ian“ sorgte an der Westküste des Bundesstaates für meterhohe Überschwemmungen und verursachte dort schwere Schäden. Viele Häuser liegen in Schutt und Asche. Die Not der Menschen lässt den „Germinator“ nicht kalt. In der betroffenen Region werden freiwillige Helfer gesucht, die beim Wiederaufbau der Infrastruktur tatkräftig mit anpacken. Deshalb bricht der deutsche Auswanderer mit seiner Freundin Janet und seinem Freund David nach Fort Myers auf.

Alle verfügbaren Folgen