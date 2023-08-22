Der Germinator
Folge vom 22.08.2023: Episode 2
45 Min.Folge vom 22.08.2023Ab 12
Knochenjob statt Knöllchen: Manfred Gilow hat eine neue Mission. Der „Germinator“ bricht nach einem verheerenden Wirbelsturm zusammen mit Freund:innen nach Fort Myers auf, um den betroffenen Menschen tatkräftig unter die Arme zu greifen. Noch kennen der deutsche Auswanderer und seine Begleiter:innen das Ausmaß der Zerstörung nur aus den Nachrichten. Schätzungen zufolge hat der Hurrikan in der Region Schäden im dreistelligen Milliardenbereich angerichtet. Ein Campingplatz soll den Helferinnen und Helfern in den nächsten Tagen als Basiscamp dienen.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.