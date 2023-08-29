Der Germinator
Folge vom 29.08.2023: Episode 3
44 Min.Folge vom 29.08.2023Ab 12
Der Hurrikan „Ian“ hat Bonnies Haus im US-Bundesstaat Florida aus dem Fundament gerissen und ihr Lagerhäuschen auf den Kopf gestellt. Manfred Gilow hilft tatkräftig mit beim Wiederaufbau und er repariert vor Ort auch eine Wasserleitung. Darüber ist die Rentnerin sehr glücklich. Die Energieversorgung ist im Katastrophengebiet ebenfalls ein großes Problem. Sechs Wochen nach dem Wirbelsturm sind rund drei Millionen Menschen noch immer ohne Strom. Deshalb hat eine Firma Generatoren gespendet. Manfred und das Team verteilen die Maschinen an Personen in Not.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.