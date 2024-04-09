Der Germinator
Folge vom 09.04.2024: Episode 4
44 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 12
Was müssen Polizistinnen und Polizisten bei Kontrollen im Straßenverkehr beachten? Manfred Gilow gibt seinem Schützling David diesbezüglich nützliche Tipps. Das Duo spielt mehrere Übungsszenarien durch. Dabei wird deutlich, dass der junge Gesetzeshüter auch in vermeintlich harmlosen Situationen hoch konzentriert zu Werke gehen muss. Denn man weiß nie, was einen erwartet. Am nächsten Tag findet ein Erste-Hilfe-Training statt. David erlernt zudem den Umgang mit einem neuen Einsatzgerät. Dabei stellt sich der „Germinator“ als Versuchskaninchen zur Verfügung.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.