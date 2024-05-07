Der Germinator
Folge vom 07.05.2024: Episode 8
42 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 12
Manfred Gilow und Deputy Marcus Martinez machen sich auf den Weg nach Tierra Amarilla. Dort sollen die Gesetzeshüter an einem Meeting teilnehmen. Billy Merrifield veranstaltet in der Stadt alle drei Monate eine Bürgerversammlung. Dabei wird über Eigentumsdelikte, Drogen und Verkehrsverstöße geredet. Der Sheriff möchte von den Menschen wissen, was sie stört und was die Polizei besser machen kann. Gegenseitiges Vertrauen schaffen über ausgiebige Communityarbeit: Damit verfolgt Billy Merrifield eine ähnliche Herangehensweise wie der „Germinator“ in Hawkins.
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Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.