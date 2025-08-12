Der Germinator
Folge vom 12.08.2025: Episode 11
44 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12
Deputy Nicolas Diaz hat einen Hund adoptiert. Doch Manfred Gilow bleibt nicht viel Zeit, den Vierbeiner zu begrüßen, denn die Pflicht ruft. Eine hilflose Person benötigt medizinische Hilfe. In New Mexico sterben täglich drei Menschen an einer Überdosis. Meistens sind Fentanyl und Crystal Meth dafür verantwortlich. Auch der 33-jährige Mann auf der Straße hat Drogen konsumiert. Und gestohlene Fahrzeuge sind in New Mexico ebenfalls keine Seltenheit. Der Bundesstaat belegt den dritten Platz in der Diebstahlstatistik hinter Colorado und Kalifornien.
