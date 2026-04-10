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Der gestiefelte Kater – Abenteuer in San Lorenzo Staffel 1
Folge 22: Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo: Der Krummsäbel
26 Min.Folge vom 10.04.2026
Artefius ist damit beschäftigt, eine Schriftrolle zu übersetzen. Mit ihrer Hilfe will er den Schutzzauber wiederherstellen, der früher über San Lorenzo lag. Schon bald stolpert Artefius über eine interessante Stelle. Damit die Magie wirkt, muss der Kater den gesamten Schatz von San Lorenzo in die Stadt zurückbringen. Um die fehlenden Stücke zu finden, benötigt der Kater eine mystische Wünschelrute. Doch auch diese wurde gestohlen. Der böse Krummsäbel könnte ihnen jedoch bei der Suche helfen... Bildquelle: ORF/Universal/
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Der gestiefelte Kater – Abenteuer in San Lorenzo Staffel 1
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