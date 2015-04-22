Der Katzenflüsterer
Folge vom 22.04.2015: Der pinke Terror
44 Min. Ab 6
Jon und Michelle haben vor kurzem geheiratet, doch ihr erstes Ehejahr startet katastrophal. Schuld daran ist Katze Zoey, die sich zu einem wahren Teufel entwickelt hat. Hauptziel ihrer Angriffe ist Michelle, die meistens zuhause arbeitet und Zoeys Kratz- und Beiß-Attacken täglich ausgeliefert ist. Doch die Aggressionen begannen schon vor der Hochzeit: Drei Tage vor der Trauung stürzte sich Zoey auf die Braut in spe und zerkratzte ihr so heftig die Arme, dass die Hochzeitsfotos retuschiert werden mussten. Inzwischen hat die junge Frau endgültig genug vom Katzenterror und hofft sehr, dass Tierpsychologe Jackson eine Lösung findet.
