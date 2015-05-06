Der Katzenflüsterer
Folge vom 06.05.2015: Ein Tempel für Buddha
45 Min.Folge vom 06.05.2015Ab 6
Hector und Rick sind beste Freunde und seit einiger Zeit auch Wohnungsgenossen, doch der Haussegen hängt schief. Ricks Katze Buddha kann Hektor nämlich nicht leiden und quittiert jeden seiner Annäherungsversuche mit blutigen Kratzern. Inzwischen hat Hector seinen Bereich der Wohnung als Buddha-freie-Zone abgesteckt und hofft in Sachen Haustiererziehung auf die Unterstützung seines WG-Partners. Doch Rick kann über die Katzen-Angriffe nur schmunzeln und denkt gar nicht daran, seinen Stubentiger in die Schranken zu weisen. Da Hector keinen Rat mehr weiß, wird er wohl das Feld räumen und das gemeinsame Domizil verlassen müssen.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.