Der Katzenflüsterer
Folge vom 18.11.2015: Ein Bettchen für Reese
44 Min.Folge vom 18.11.2015Ab 6
George und Beth leben in San Diego, Kalifornien. Die Stadt am Pazifik ist eigentlich ein Symbol für Sonne, Strand und Surfen. Doch davon hat das Ehepaar seit Jahren wenig: Sie sind Gefangene im eigenen Haus! Der Grund ist Kerkermeister Reese, die Horror-Katze. Auf Beth und Besucher hat es der angriffslustige Stubentiger besonders abgesehen - oft fließt dabei sogar Blut. Mit entsprechender Vorsicht wagt sich Tierexperte Jackson Galaxy in die Höhle des Löwen, um für alle Beteiligten Schlimmeres zu verhindern. Denn Beth macht Ernst: Wenn die Attacken nicht bald aufhören, ist entweder sie oder die Katze weg.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.