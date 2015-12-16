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Der Katzenflüsterer

Höllische Weihnachten

TLCFolge vom 16.12.2015
Höllische Weihnachten

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Der Katzenflüsterer

Folge vom 16.12.2015: Höllische Weihnachten

44 Min.Folge vom 16.12.2015Ab 6

Keine Spur von besinnlichen Weihnachten! In Boston herrscht kurz vor den Festtagen der absolute Ausnahmezustand. Gleich bei drei Familien muss der Katzenflüsterer ein kleines Wunder vollbringen, damit wieder Frieden unter dem Tannenbaum herrscht. Los geht es mit dem wilden Bengalkater Finn, der die besinnliche Adventsstimmung regelrecht in Stücke reißt. Bei soviel Angriffslust ist weder der Christbaumschmuck noch das Kind der Familie sicher. Auch Stubentiger Ollie entpuppt sich als wahrer Weihnachtsmuffel: Völlig hemmungslos markiert er mit seinen stinkenden Hinterlassenschaften das gesamte Haus. Was für eine Bescherung!

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