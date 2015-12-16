Der Katzenflüsterer
Folge vom 16.12.2015: Höllische Weihnachten
44 Min.Folge vom 16.12.2015Ab 6
Keine Spur von besinnlichen Weihnachten! In Boston herrscht kurz vor den Festtagen der absolute Ausnahmezustand. Gleich bei drei Familien muss der Katzenflüsterer ein kleines Wunder vollbringen, damit wieder Frieden unter dem Tannenbaum herrscht. Los geht es mit dem wilden Bengalkater Finn, der die besinnliche Adventsstimmung regelrecht in Stücke reißt. Bei soviel Angriffslust ist weder der Christbaumschmuck noch das Kind der Familie sicher. Auch Stubentiger Ollie entpuppt sich als wahrer Weihnachtsmuffel: Völlig hemmungslos markiert er mit seinen stinkenden Hinterlassenschaften das gesamte Haus. Was für eine Bescherung!
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Genre:Feiertag, Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.