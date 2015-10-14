Der Katzenflüsterer
Folge vom 14.10.2015: Foley, der Schreckhafte
44 Min.Folge vom 14.10.2015Ab 6
Feuerwehrmann Brandon hat Katze Coco auf der Straße aufgelesen, als sie noch ganz jung war. Doch das putzige Wollknäuel entwickelte sich schnell zu einem bösartigen Ungetüm, das Freunde und Familienmitglieder in die Flucht schlägt. Auch Brandon und seine Frau Tawny werden immer wieder von dem Tier angegriffen. Tawny hat inzwischen genug von dem aggressiven Stubentiger und möchte Coco loswerden. Gatte Brandon allerdings gibt nicht auf und ruft Tierpsychologe Jackson, sein letzte Hoffnung.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.