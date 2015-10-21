Der Katzenflüsterer
Folge vom 21.10.2015: Whisky und Geschäfte
44 Min.Folge vom 21.10.2015Ab 6
Sheri und Darin suchen regelmäßig den Adrenalinrausch beim Motorradfahren, doch die eigentliche Herausforderung lauert zu Hause: Katze Littlez, die ihre Besitzer liebend gern attackiert. Nicht selten fließt bei den Angriffen des wilden Tieres auch Blut. Das Paar kann Littlez nur noch mit Motorradhosen und Ofenhandschuhen begegnen. Freunde werden kaum noch eingeladen, weil die Verletzungsgefahr durch Littlez zu groß ist. Die Lage hat sich so zugespitzt, dass Darin die Katze nun einschläfern lassen will. Doch Sheri liebt das garstige Haustier wie ein Kind. Ihre letzte Hoffnung ist Katzen-Experte Jackson, der nun versucht Katze Littlez Manieren beizubringen.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.