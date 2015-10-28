Der Katzenflüsterer
Folge vom 28.10.2015: Die Zerreißprobe
45 Min.Folge vom 28.10.2015Ab 6
Katzentrainer Jackson Galaxy kennt fast jedes Samtpfoten-Problem und hilft, wenn Tierhalter an ihre Grenzen stoßen. Heute ist er bei Gena und ihrer Tochter Alex, die große Schwierigkeiten mit Katze Meeko haben. Sobald Gena in der Nähe ist, spielt der Kater verrückt, kratzt, beißt und schlägt nach ihr. Außerdem pinkelt er die ganze Wohnung voll, so dass er nun immer in ein Zimmer gesperrt wird. Bei Alex ist der Stubentiger lammfromm. Doch das nützt wenig, denn wenn sie demnächst aufs College geht, will Gena den Satansbraten weggeben. Jackson tut alles dafür, um Meeko sein Heim zu bewahren.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.