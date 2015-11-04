Der Katzenflüsterer
Folge vom 04.11.2015: Dexter gegen Daisy
44 Min.Folge vom 04.11.2015Ab 6
Katzen haben neun Leben, aber ihre Besitzer nur eins. Aus diesem Grund fährt Tierpsychologe Jackson Galaxy zu Chase und Maya, deren Katzen Daisy und Dexter im Dauerclinch liegen und die Wohnung vollpinkeln. Die beiden Stubentiger veranstalten das totale Chaos, so dass bei der Familie dauernd die Hölle los ist. Da auch ihre zweijährige Tochter Chloe regelmäßig zwischen die Fronten gerät, von den pelzigen Monstern umgerannt und gekratzt wird, platzt Vater Chase langsam der Kragen. Er mag keine Haustiere und würde die beiden lieber heute als morgen loswerden. Doch Ehefrau Maya hofft auf die Unterstützung von Katzenflüsterer Jackson.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.