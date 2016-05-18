Der Katzenflüsterer
Folge vom 18.05.2016: Die dunkle Seite
45 Min.Folge vom 18.05.2016Ab 6
Steev und Laura sind seit Jahren ein Paar, doch Steevs Katze Darkness ist drauf und dran, die beiden auseinander zu bringen. Seit Darkness Laura angegriffen und verletzt hat, fühlt sie sich nicht mehr sicher. Sie kann sich nicht in der Nähe der Katze aufhalten, ohne attackiert zu werden. Außerdem erbricht sich der Teufelskater auf ihre Klamotten und rammt nachts die Schlafzimmertür, sodass Laura kein Auge zubekommt. Seit sie sich zum seelischen Ausgleich einen Hundewelpen zugelegt hat, ist alles noch schlimmer geworden. Laura hat Steev vor die Wahl gestellt: Der Kater oder ich! Doch das ist nach Meinung von Jackson Galaxy keine gute Idee.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.