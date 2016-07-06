Der Katzenflüsterer
Folge vom 06.07.2016: Calvin allein zu Haus
45 Min.Folge vom 06.07.2016Ab 6
Jackson ist heute in seiner Heimatstadt New York, die voll von Katzenliebhabern ist. Doch bei so vielen Miezen gibt es auch viele Probleme. Kater Calvin zum Beispiel drangsaliert seine Besitzerin Ambreen so heftig, dass sie fast in die Notaufnahme muss. Der 13-jährige Stubentiger hat ein wechselhaftes Gemüt: Mal ist er lieb und anhänglich, wenig später dreht er völlig durch und schlägt Krallen und Zähne in alle Körperteile, die er erreichen kann. Ambreen sieht aus, als würde sie zuhause von einem gewalttätigen Kerl böse misshandelt. Höchste Zeit, dass sich der Tierpsychologe den Terrorkater zur Brust nimmt.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.