Ein Make-Over fürs KatzenheimJetzt kostenlos streamen
Der Katzenflüsterer
Folge vom 30.08.2017: Ein Make-Over fürs Katzenheim
45 Min.Folge vom 30.08.2017Ab 6
Christy ist Geschäftsführerin der Tiervermittlung „Santé D’Or“. Die meisten Tiere kommen hier in schlechtem Zustand an, so auch Kater Pigpen, der an Panleukopenie erkrankt war. Er überlebte den oft tödlichen Virus, trug aber Nervenschäden davon. Dies ist auch der Grund, warum der schöne Kater noch kein neues Zuhause gefunden hat: Seit der Krankheit ist er beim Spielen sehr aggressiv und beißt schnell zu. Außerdem hat er Koordinationsstörungen. Tiertrainer Jackson sieht die Probleme eher bei Pigpens unterentwickeltem Sozialverhalten und ist überzeugt, ihm helfen zu können. Erste Trainingseinheit: Der Kater muss sich richtig austoben!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.