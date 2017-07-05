Der Katzenflüsterer
Folge vom 05.07.2017: Mutterliebe und Vaterstolz
44 Min.Folge vom 05.07.2017Ab 6
Katzenflüsterer Jackson stattet heute Zac und Meredith einen Besuch ab. Sie sind die Besitzer von Kater Sidney, der seit dem Umzug des Paares die ganze Wohnung vollpinkelt. Die Couch, der Schreibtisch, das Bett - alles riecht penetrant nach Katzenurin! Dieses Markieren stresst die beiden enorm, so dass sie ständig streiten und sich sogar schon trennen wollten. Doch Jackson weiß Rat: Da Sidney früher Zac und seiner Ex-Frau gehörte, musste er ständig die Wohnung wechseln und war dadurch belastet. Denn er braucht sein sicheres Revier. Nun will der Katzenexperte eruieren, was der Grund für Sidneys Verhalten ist, bevor er mit den Besitzern eine Lösung findet.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.