Menschen-Freund und Katzen-Feind?Jetzt kostenlos streamen
Der Katzenflüsterer
Folge vom 16.08.2017: Menschen-Freund und Katzen-Feind?
43 Min.Folge vom 16.08.2017Ab 6
Die Katzenfreunde Elaine und Eric betreiben in New Jersey eine Rettungsstation und haben schon zahlreichen Samtpfoten in ein neues Zuhause vermittelt. Nur Teenager-Kater Twinkle entpuppt sich als harte Nuss. Der kratzende Rabauke hat mittlerweile sogar Hausverbot und muss mit der Garage Vorlieb nehmen. Doch es gibt Hoffnung: Eine Familie möchte Twinkle aufnehmen und Jackson steht bei der Eingewöhnung mit Rat und Tat zur Seite. Später geht es zu Social-Media-Star Lil Bunny Sue Roux in New Orleans. Trotz Handicap ist die Katzendame eine Frohnatur und genießt das Leben in vollen Zügen. Nur bei einem Zipperlein könnten die Besitzer Jackie und Curtis Jacksons Hilfe gut gebrauchen.
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.