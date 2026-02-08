Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy

Wurzeln des Bösen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 22.03.2026
Wurzeln des Bösen

Wurzeln des BösenJetzt kostenlos streamen

Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy

Folge 1: Wurzeln des Bösen

45 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 16

Eine Kindheit ohne Vater, eine Mutter, die sich als seine Schwester ausgibt und viel unterdrückte Wut: Aus dem jungen Ted Bundy wird ein kaltblütiger Serienmörder. Nachdem er von seiner damaligen Freundin zurückgewiesen wird, lässt er seine kranken Triebe an jungen Studentinnen aus.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy
Kabel Eins Doku
Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy

Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy

Alle 1 Staffeln und Folgen