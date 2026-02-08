Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy
Folge 1: Wurzeln des Bösen
45 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 16
Eine Kindheit ohne Vater, eine Mutter, die sich als seine Schwester ausgibt und viel unterdrückte Wut: Aus dem jungen Ted Bundy wird ein kaltblütiger Serienmörder. Nachdem er von seiner damaligen Freundin zurückgewiesen wird, lässt er seine kranken Triebe an jungen Studentinnen aus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mini-Serie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Cineflix International Media Limited