Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy

Im Fadenkreuz

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 15.02.2026
Im Fadenkreuz

Im FadenkreuzJetzt kostenlos streamen

Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy

Folge 3: Im Fadenkreuz

45 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 16

Als ein Streifenpolizist Ted Bundys Auto routinemäßig untersucht, fallen ihm unheimliche Objekte wie eine Ski-Maske und ein Eispickel auf der Rückbank auf. Ted wird festgenommen, doch nach wenigen Tagen gelingt ihm die Flucht. In dieser Zeit begeht er in Florida seine wohl abscheulichste Tat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy
Kabel Eins Doku
Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy

Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy

Alle 1 Staffeln und Folgen