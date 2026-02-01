Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy
Folge 3: Im Fadenkreuz
45 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 16
Als ein Streifenpolizist Ted Bundys Auto routinemäßig untersucht, fallen ihm unheimliche Objekte wie eine Ski-Maske und ein Eispickel auf der Rückbank auf. Ted wird festgenommen, doch nach wenigen Tagen gelingt ihm die Flucht. In dieser Zeit begeht er in Florida seine wohl abscheulichste Tat.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mini-Serie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Cineflix International Media Limited