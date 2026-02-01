Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy

Wettlauf gegen den Tod

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 15.02.2026
Wettlauf gegen den Tod

Der Killer mit dem Babyface: Ted Bundy

Folge 4: Wettlauf gegen den Tod

45 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 16

Reporter aus aller Welt berichten über den Prozess gegen den Serienmörder Ted Bundy. Es gelingt ihm nach wie vor, die Menschen in seinen Bann zu ziehen und in psychopathischer Manier zu manipulieren. Nach über zehn Jahren Haft wird er auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.

