Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Der verlorene Sohn

ATV 2Staffel 1Folge 6vom 28.10.2024
Der verlorene Sohn

Der verlorene SohnJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 6: Der verlorene Sohn

44 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12

Eine Wasserleiche wird geborgen. Es handelt sich um den 32-jährigen Unternehmersohn Jonas Breitkamp, der nach 15 Jahren Funkstille wieder Kontakt mit seinem erblindeten Vater aufgenommen hatte. Bei der Ortung seines Handys werden Mick und Andreas zum Assistenten des Unternehmers geführt. Doch das Rätsel um den wahren Mörder wird erweitert um die ominöse Haushälterin Sylvia Hosak - tiefe Abgründe tun sich auf, als herauskommt, dass Jonas nur eine perfide Rolle gespielt hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
ATV 2
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 5 Staffeln und Folgen