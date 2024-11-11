Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Mord auf Distanz

ATV 2Staffel 2Folge 1vom 11.11.2024
Mord auf Distanz

Mord auf DistanzJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 1: Mord auf Distanz

46 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12

Im ländlichen Essen-Schuir wird Klaus Wollert in voller Westernmontur aus großer Distanz vom Pferd geschossen. Micks und Andreas' Ermittlungen führen sie zur "Ruhr River Ranch", einem Wildwestverein mitten im Pott. Nachdem Mick mit dem Vereinsgründer Tobias Henf Freundschaft geschlossen hat, gerät bald "Häuptling" Jürgen Tamm unter Verdacht. Dessen "Squaw" hatte nämlich ein Verhältnis mit dem Mordopfer. Doch auch Markus Wollert profitiert vom Tod seines Bruders Klaus ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
ATV 2
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 5 Staffeln und Folgen