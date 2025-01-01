Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Alle Wege führen zum Du

ATV 2Staffel 2Folge 5
Alle Wege führen zum Du

Alle Wege führen zum DuJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 5: Alle Wege führen zum Du

44 Min.Ab 12

In einem Waldstück wird die Leiche von Silke Hansen gefunden. Sie hat mit ihrem Mann Erik und ihrem 17-jährigen Sohn Rasmus an einem Wochenendseminar des Paarcoaches Bernd Neumeister teilgenommen. Mick ist völlig verwirrt, als ihm und Andreas in Neumeisters Villa plötzlich seine Therapeutin Tanja gegenübersteht: Sie leitet das Seminar zusammen mit Neumeister und macht sich große Vorwürfe, vielleicht etwas Entscheidendes bei Familie Hansen übersehen zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
ATV 2
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 5 Staffeln und Folgen