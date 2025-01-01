Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der letzte Bulle

Es lebe der Sport

ATV 2Staffel 3Folge 6
Es lebe der Sport

Es lebe der SportJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 6: Es lebe der Sport

42 Min.Ab 12

Dietmar Kuhlmann, Andreas' Fechttrainer aus Jugendtagen, wurde ermordet. Um den Toten trauert nicht nur die Witwe des Ermordeten, die Andreas ebenfalls schon als kleinen Jungen kannte, sondern auch Daniel Wesselburg. Dieser steht als Lieblingsschüler des Toten mit 29 nun kurz vor dem Traum aller Sportler: der Qualifikation für die Olympischen Spiele. Dietmar Kuhlmann hatte aber nicht nur Freunde im Fechtverein, wie Mick und Andreas bei ihren Ermittlungen feststellen müssen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der letzte Bulle
ATV 2
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

Alle 5 Staffeln und Folgen