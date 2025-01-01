Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 6
Folge 6: Feuer und Flamme

44 Min.Ab 12

Ausgerechnet an Micks Karre macht sich ein lang gesuchter Serienbrandstifter zu schaffen. Der Täter entpuppt sich als minderjähriges Mädchen: Julia Brinkmann. Für Zündeleien sind Mick und Andreas nicht zuständig - bis sie in einem ausgebrannten Autowrack auf eine Leiche stoßen. Es handelt sich um Greta Gerlach, die Ex-Frau eines Baulöwen, auf dessen Hochzeit Greta ordentlich Schampus getankt und dann ein Nickerchen in ihrem geparkten Wagen gemacht hatte.

