Der letzte Bulle
Folge 8: Wer zu hoch fliegt
44 Min.Ab 12
Mick und Andreas ermitteln in der Polizeiakademie Essen, auf der sie beide - natürlich zu unterschiedlichen Zeiten - ihre Ausbildung genossen haben. Dort wurde die junge Polizistin Silke Dresbach ermordet, die unbedingt als erste Frau ins Essener Sondereinsatzkommando wollte. Haben "konservative Kräfte" an der Akademie Silke an diesem Karriereschritt hindern wollen? Laut der Akademiekommandantin Thea Kiesling ist Micks Vermutung völlig absurd.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der letzte Bulle
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin