Der letzte Bulle
Folge 3: Das Ding des Jahrhunderts
44 Min.Ab 12
Auf der Beerdigung von Klaus Koller findet Mick keine Antworten. Alle gehen ihm aus dem Weg. Er bemerkt jedoch, dass er beobachtet wird. Als er die fliehende Person stellen will, entkommt der Mann in einem Auto. Das Auto hat er davor aber schon einmal gesehen - vor dem Haus seiner Tochter Isa! Ist sie etwa in den Fall verstrickt? Nach weiteren Nachforschungen wird klar: Es geht um einen lange zurückliegenden Coup und immens hohe Geldsummen.
