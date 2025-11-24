Der letzte Bulle
Folge 1: Da isser wieder
45 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Elf Jahre nach einem Flugzeugabsturz taucht Mick Brisgau überraschend wieder auf - gezeichnet vom Inselleben, aber fest entschlossen, sein altes Leben zurückzuerobern. Doch kaum zurück im Ruhrgebiet, gerät er unter Mordverdacht. Mit seinem alten Freund und Kollegen Andreas kämpft er um den Beweis seiner Unschuld - und obwohl er kein Polizist mehr ist, stürzt er sich in die Ermittlungen.
Der letzte Bulle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: SAT.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Rottenkolber, Martin