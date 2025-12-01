Der letzte Bulle
Folge 4: Der Mann mit der Maske
47 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
In einer Mülltonne wird die Leiche des DJs "Black Raver" gefunden. Hinter seiner Maske verbirgt sich Leon Heitkämper, der neben seiner Karriere im Rampenlicht heimlich als Callboy arbeitete. Trotz seines Anti-Drogen-Images starb er an einer Überdosis - oder wurde ermordet. Besonders brisant: Andreas' Sohn Karl war ebenfalls in dieser Szene unterwegs - und könnte mehr wissen, als gut für ihn ist.
